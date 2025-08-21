Haqqımızda

Nazirlik rəsmisi: Gəncə stadionunda işlərin 95 faizi yekunlaşdırılıb

Nazirlik rəsmisi: Gəncə stadionunda işlərin 95 faizi yekunlaşdırılıb Gəncə stadionunda son tamamlama işləri icra edilir.
Daxili siyasət
21 avqust 2025 10:25
Nazirlik rəsmisi: Gəncə stadionunda işlərin 95 faizi yekunlaşdırılıb
Elmir Mehdiyev

Gəncə stadionunda və onun ərazisində son tamamlama işləri icra edilir.

"Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu Prezidentin izi ilə Gəncə şəhər stadionuna təşkil olunan mediatur çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında Gənclər və İdman Nazirliyi Maddi-texniki təchizat şöbəsinin müdiri Elmir Mehdiyev deyib.

Onun sözlərinə görə, ötən ilin aprelində təməli qoyulan stadionun müasir üslubda həyata keçirilən inşası yekunlaşmaq üzrədir:

“Hal-hazırda stadionda və onun ərazisində son tamamlama işləri icra olunur. Nəzərdə tutulan işlərin 95 faizi artıq yekunlaşıb. Stadionun sahəsi əvvəl 8,7 hektar olsa da, indi onun ərazisi genişləndirilərək təqribən 12 hektara çatdırılıb. Bu da tamaşaçı və oyunçuların stadiona təhlükəsiz daxil olması və çıxışına şərait yaradacaq.

Həmçinin stadionda qida alma və bilet satışı məntəqələri də fəaliyyət göstərəcək. UEFA-nın 4-cü kateqoriyasına uyğun inşa edilən stadion Azərbaycanın ən modern idman arenalarından biri olacaq”.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Эльмир Мехтиев: Гянджинский стадион станет одной из самых современных спортивных арен страны

Eksklüziv xəbərlər

Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39
Sumqayıtda yaşıl hidrogen istehsalı planlaşdırılır
Sumqayıtda "yaşıl hidrogen" istehsalı planlaşdırılır
7 avqust 2025 14:18
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər
Rumıniyalı nazir: “Gələcəkdə “Black Sea Energy” layihəsi "yaşıl hidrogen”in ixracının təməli ola bilər"
6 avqust 2025 19:45
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər
Nazir: “Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın infrastrukturu genişləndirilmiş SGC şəbəkəsinə inteqrasiya oluna bilər"
6 avqust 2025 18:34
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır
Boqdan-Qruya İvan: “Rumıniya Azərbaycanla neft-qaz-kimya sahələrində əməkdaşlığa açıqdır"
6 avqust 2025 18:06
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
Rumıniya Xəzər regionundan ildə 9 milyard kubmetrə qədər LNG ala bilər
6 avqust 2025 17:29
Rumıniyalı nazir: Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır – MÜSAHİBƏ
Rumıniyalı nazir: "Azərbaycan Mərkəzi və Cənub-Şərqi Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında strateji tərəfdaşdır" – MÜSAHİBƏ
6 avqust 2025 15:19

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi