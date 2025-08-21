Nazirlik rəsmisi: Gəncə stadionunda işlərin 95 faizi yekunlaşdırılıb

Gəncə stadionunda və onun ərazisində son tamamlama işləri icra edilir.
"Report"un Qərb bürosu xəbər verir ki, bunu Prezidentin izi ilə Gəncə şəhər stadionuna təşkil olunan mediatur çərçivəsində jurnalistlərə açıqlamasında Gənclər və İdman Nazirliyi Maddi-texniki təchizat şöbəsinin müdiri Elmir Mehdiyev deyib.
Onun sözlərinə görə, ötən ilin aprelində təməli qoyulan stadionun müasir üslubda həyata keçirilən inşası yekunlaşmaq üzrədir:
“Hal-hazırda stadionda və onun ərazisində son tamamlama işləri icra olunur. Nəzərdə tutulan işlərin 95 faizi artıq yekunlaşıb. Stadionun sahəsi əvvəl 8,7 hektar olsa da, indi onun ərazisi genişləndirilərək təqribən 12 hektara çatdırılıb. Bu da tamaşaçı və oyunçuların stadiona təhlükəsiz daxil olması və çıxışına şərait yaradacaq.
Həmçinin stadionda qida alma və bilet satışı məntəqələri də fəaliyyət göstərəcək. UEFA-nın 4-cü kateqoriyasına uyğun inşa edilən stadion Azərbaycanın ən modern idman arenalarından biri olacaq”.