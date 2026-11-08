İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Biləsuvar, Cəlilabad və İmişlidə Zəfər Günü qeyd olunub

    Daxili siyasət
    • 08 noyabr, 2026
    • 15:02
    Biləsuvar, Cəlilabad və İmişlidə Zəfər Günü qeyd olunub

    Biləsuvar, Cəlilabad və İmişli rayonlarında Zəfər Gününə həsr edilmiş silsilə tədbirlər keçirilib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibəti ilə Vətən müharibəsi şəhidlərinin ailələri ziyarət olunub.

    Şəhidlərin məzarları ziyarət olunandan sonra ağacəkmə aksiyaları və rayon mədəniyyət mərkəzlərində tədbirlər keçirilib, konsert proqramları təşkil edilib.

    Biləsuvar, Cəlilabad və İmişlidə Zəfər Günü qeyd olunub
    Biləsuvar, Cəlilabad və İmişlidə Zəfər Günü qeyd olunub
    Biləsuvar, Cəlilabad və İmişlidə Zəfər Günü qeyd olunub
    Biləsuvar, Cəlilabad və İmişlidə Zəfər Günü qeyd olunub
    Biləsuvar, Cəlilabad və İmişlidə Zəfər Günü qeyd olunub
    Biləsuvar, Cəlilabad və İmişlidə Zəfər Günü qeyd olunub
    Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
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