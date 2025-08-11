Haqqımızda

Baş prokuror Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcək

Baş prokuror Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcək Baş prokuror Kamran Əliyev avqustun 15-də, saat 10:00-da Xaçmaz rayon prokurorluğunun inzibati binasında Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən və Xızı rayon sakinlərinin qəbulunu keçirəcək.
Daxili siyasət
11 avqust 2025 11:02
Baş prokuror Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcək
Kamran Əliyev

Baş prokuror Kamran Əliyev avqustun 15-də, saat 10:00-da Xaçmaz rayon prokurorluğunun inzibati binasında Xaçmaz, Quba, Qusar, Şabran, Siyəzən və Xızı rayon sakinlərinin qəbulunu keçirəcək.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Bildirilib ki, vətəndaşların qəbulla bağlı qeydiyyatı və Xaçmaz rayonuna gəlmələrinin təşkili rayon prokurorları tərəfindən həyata keçiriləcək.

Vətəndaşlar yaşadıqları ərazi üzrə rayon (şəhər) prokurorluqlarına yazılı və ya şifahi müraciət etməklə yanaşı, Baş Prokurorluğun Sənədlərlə və müraciətlərlə işin təşkili idarəsinin (012) 361-14-07, (012) 361-14-22, (012) 361-01-48 nömrəli telefonları, [email protected] elektron poçt ünvanı, həmçinin prokurorluğun sosial şəbəkələrdəki səhifələri (İnstagram, Facebook və X) vasitəsilə də qəbula yazıla bilərlər.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

DİP: Vaşinqton görüşündə əldə edilən nəticələr böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir
DİP: Vaşinqton görüşündə əldə edilən nəticələr böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir
11 avqust 2025 10:53
Vilayət Eyvazov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcək
Vilayət Eyvazov Xaçmazda vətəndaşları qəbul edəcək
11 avqust 2025 09:49
Vaşinqtonda Cənubi Qafqazda davamlı sülh və sabitliyə tarixi çağırışlar edilib – RƏY
Vaşinqtonda Cənubi Qafqazda davamlı sülh və sabitliyə tarixi çağırışlar edilib – RƏY
9 avqust 2025 21:53
Millət vəkili: Azərbaycan regionun gələcəyini müəyyən edən geosiyasi mərkəzə çevrilib
Millət vəkili: Azərbaycan regionun gələcəyini müəyyən edən geosiyasi mərkəzə çevrilib
9 avqust 2025 18:48
Vaşinqton görüşü regionun gələcəyi üçün mühüm dönüş nöqtəsidir - RƏY
Vaşinqton görüşü regionun gələcəyi üçün mühüm dönüş nöqtəsidir - RƏY
9 avqust 2025 15:09
Fransa Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunan sülh razılaşmasını alqışlayıb
Fransa Azərbaycanla Ermənistan arasında əldə olunan sülh razılaşmasını alqışlayıb
9 avqust 2025 13:10
Mərkəzi Nəbatat Bağında iməcilik keçirilib
FotoMərkəzi Nəbatat Bağında iməcilik keçirilib
9 avqust 2025 11:40
Prezident: Bu gün Azərbaycan multikulturalizm mərkəzlərindən biridir
Prezident: Bu gün Azərbaycan multikulturalizm mərkəzlərindən biridir
9 avqust 2025 03:25
Misir Mərdanov: Gənclər Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqda fəal olmalıdırlar
Misir Mərdanov: Gənclər Qərbi Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqda fəal olmalıdırlar
8 avqust 2025 16:56
Fərid Əhmədov Ağsuda vətəndaşları qəbul edib
FotoFərid Əhmədov Ağsuda vətəndaşları qəbul edib
8 avqust 2025 16:48

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi