Bahar Muradova Salyanda vətəndaş qəbulu keçirəcək
Daxili siyasət
- 26 oktyabr, 2026
- 15:58
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Salyanda vətəndaş qəbulu keçirəcək.
Bu barədə "Report"a komitədən məlumat verilib.
Qeyd edilib ki, qəbul noyabrın 5-i, saat 11:00-da Salyan rayon Heydər Əliyev Mərkəzində nəzərdə tutulub.
Qəbulda Salyan və Neftçala rayon sakinlərinin müraciətlərinə baxılacaq.
Son xəbərlər
17:18
Səfir: Cəbrayılda istixana təsərrüfatında Niderland modeli tətbiq oluna bilərQarabağ
17:18
Foto
Azərbaycan və Vyetnam ali auditdə rəqəmsal texnologiyaların tətbiqini müzakirə edibMaliyyə
17:15
Foto
Bakı Beynəlxalq İncəsənət Festivalının paralel proqramı elan edilibİncəsənət
17:13
"Sabah"ın rəqibinin müdafiəçisi Qabriel Maqalyayns Premyer Liqada 200-cü oyununu keçiribFutbol
17:11
Azərbaycanda daşınmaz əmlak üzərində mülkiyyət hüququnun qeydiyyatı 4 % artıbBiznes
17:11
Bakıda deputatın oğlunun iştirak etdiyi qətllə bağlı daha iki nəfər məhkəməyə gətirilibHadisə
17:03
Azərbaycanda əmlak sığortası bazarı 20 %-dən çox böyüyübMaliyyə
16:57
Özbəkistan Azərbaycanla dini və mənəvi əməkdaşlığı genişləndirmək niyyətindədirXarici siyasət
16:55
Ermənistanda məhbus məhkəmə binasından qaçıbRegion