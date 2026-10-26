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    Bahar Muradova Salyanda vətəndaş qəbulu keçirəcək

    Daxili siyasət
    • 26 oktyabr, 2026
    • 15:58
    Bahar Muradova Salyanda vətəndaş qəbulu keçirəcək
    Bahar Muradova

    Ailə, Qadın, Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Bahar Muradova Salyanda vətəndaş qəbulu keçirəcək.

    Bu barədə "Report"a komitədən məlumat verilib.

    Qeyd edilib ki, qəbul noyabrın 5-i, saat 11:00-da Salyan rayon Heydər Əliyev Mərkəzində nəzərdə tutulub.

    Qəbulda Salyan və Neftçala rayon sakinlərinin müraciətlərinə baxılacaq.

    Bahar Muradova Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi Vətəndaş qəbulu
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