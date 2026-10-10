Azərbaycanının beynəlxalq nüfuzunun yüksəlməsində İlham Əliyevin çoxşaxəli xarici siyasəti xüsusi yer tutur - RƏY
- 10 oktyabr, 2026
- 10:11
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Prezident İlham Əliyevin Türkmənbaşı şəhərində Müstəqil Dövlətlər Birliyi Dövlət Başçıları Şurasının geniş tərkibdə iclasında iştirakı və çıxışı Azərbaycanın regional əməkdaşlığa münasibətini, beynəlxalq əlaqələrin inkişafına verdiyi önəmi və müstəqil dövlətçilik prinsiplərinə əsaslanan xarici siyasətinin mahiyyətini bir daha nümayiş etdirir.
Bu sözləri "Report"a Milli Məclisin deputatı Səbinə Salmanova deyib.
Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun yüksəlməsində Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü müstəqil və çoxşaxəli xarici siyasət xüsusi yer tutur:
"Bu siyasətin əsasını dövlətlərin suverenliyinə hörmət, bərabərhüquqlu münasibətlər, milli maraqların müdafiəsi və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq təşkil edir. Azərbaycan müxtəlif beynəlxalq platformalarda öz mövqeyini prinsipial şəkildə ifadə edir, tərəfdaşları ilə münasibətlərini qarşılıqlı hörmət əsasında qurur və regional inkişafı təşviq edən təşəbbüslərlə çıxış edir. Dövlətimizin başçısının Türkmənbaşı görüşündə səsləndirdiyi fikirlər də Azərbaycanın əməkdaşlığa açıq, eyni zamanda, dövlətçilik maraqlarına sadiq mövqeyini əks etdirir".
"Əlverişli coğrafi mövqeyə malik olan Azərbaycan son illərdə müasir nəqliyyat və logistika infrastrukturunun yaradılmasına böyük sərmayələr yatırıb. Şərq-Qərb və Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizləri ölkəmizin tranzit imkanlarını genişləndirir, Avropa ilə Asiya arasında əlaqələrin inkişafında rolunu artırır. Prezident İlham Əliyevin iclasda qeyd etdiyi kimi, 2026-cı ilin birinci yarısında Azərbaycandan keçən tranzit yüklərin həcmi 10 faiz artaraq təxminən 8 milyon tona çatıb. Bu göstərici Azərbaycanın regional iqtisadi əlaqələrdə və beynəlxalq nəqliyyat sistemində artan əhəmiyyətini əks etdirir. Nəqliyyat dəhlizlərinin inkişafı ölkəmizin iqtisadi imkanlarını genişləndirməklə yanaşı, tərəfdaş dövlətlər arasında ticarət əlaqələrinin möhkəmlənməsinə, yeni iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarının yaranmasına xidmət edir. Azərbaycanın bu sahədə həyata keçirdiyi siyasət ölkəmizin beynəlxalq əməkdaşlıqda etibarlı tərəfdaş kimi mövqeyini möhkəmləndirir".
S.Salmanova vurğulayıb ki, Azərbaycanın 2027-ci ildə MDB-də həmsədrliyi və 2028-ci ildə bu təşkilata ilk dəfə sədrlik edəcək olması ölkəmizin beynəlxalq münasibətlər sistemində mövqeyinin və çoxtərəfli əməkdaşlıqda iştirak imkanlarının genişlənməsi baxımından əlamətdar hadisədir:
"Hesab edirəm ki, bu, ölkəmizə göstərilən yüksək etimadın ifadəsidir. Bu məsuliyyət Azərbaycanın regional əməkdaşlığın inkişafına, dövlətlərarası dialoqun möhkəmləndirilməsinə və ortaq maraqlara xidmət edən təşəbbüslərin irəli sürülməsinə verə biləcəyi töhfələrin də göstəricisidir. Sədrliyin ölkəmizə həvalə olunması Azərbaycanın təşkilatın gələcək gündəliyinin formalaşmasında daha fəal iştirakına imkan yaradacaq və MDB-nin nüfuzunun, fəaliyyət imkanlarının genişlənməsinə töhfə verə bilər.
Azərbaycanın MDB-yə ilk dəfə sədrlik etməyə hazırlaşması ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun möhkəmlənməsi və təşkilat çərçivəsində əməkdaşlıq imkanlarının genişlənməsi baxımından mühüm perspektivlər açır. Prezident İlham Əliyevin Türkmənbaşı şəhərindəki çıxışında ifadə olunan mövqe Azərbaycanın bu məsuliyyətə hazır olduğunu və ortaq məqsədlərin həyata keçirilməsində fəal iştirak niyyətini göstərir. Qarşıdakı dövrdə ölkəmizin sədrliyi MDB daxilində siyasi dialoqun, iqtisadi əlaqələrin və humanitar əməkdaşlığın inkişafına töhfə verəcək".