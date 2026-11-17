Anar Əliyev Naxçıvanda vətəndaşları qəbul edəcək
Daxili siyasət
- 17 noyabr, 2026
- 10:02
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Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Anar Əliyev noyabrın 27-də Naxçıvanda şəhər sakinlərini qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbul zamanı vətəndaşların nazirliyin səlahiyyət dairəsinə aid müraciətləri cavablandırılacaq, müraciətlərdə əksini tapan məsələlərin həlli ilə bağlı tədbirlər görüləcək.
Vətəndaşlar noyabrın 17-19-da nazirliyə rəsmi qaydada (info@sosial.gov.az elektron poçt ünvanı və ya poçt vasitəsilə) müraciət edərək, yaxud "142" Çağrı Mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilərlər.
Vətəndaşlar əvvəlcədən tərtib edilmiş siyahı əsasında qəbul ediləcəklər.
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