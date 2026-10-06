Anar Bayramov Qubada vətəndaşları qəbu edəcək
Daxili siyasət
- 06 oktyabr, 2026
- 15:14
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
TƏBİB-in İcraçı direktoru Anar Bayramov oktyabrın 16-da Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran və Siyəzən rayon sakinlərini qəbul edəcək.
Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, qəbul Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında keçiriləcək.
Vətəndaşlar info@tabib.gov.az elektron ünvanına müraciət edə və ya "815" Çağrı Mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilər.
Son xəbərlər
04:55
Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıbDigər ölkələr
04:28
"Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıbDigər ölkələr
03:51
"Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırırDigər ölkələr
03:07
Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıbXarici siyasət
02:55
Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edirDigər ölkələr
02:13
Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enibDigər ölkələr
01:41
Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
01:16
Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaqDigər ölkələr
00:44