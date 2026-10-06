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    Anar Bayramov Qubada vətəndaşları qəbu edəcək

    Daxili siyasət
    • 06 oktyabr, 2026
    • 15:14
    Anar Bayramov Qubada vətəndaşları qəbu edəcək

    TƏBİB-in İcraçı direktoru Anar Bayramov oktyabrın 16-da Quba, Qusar, Xaçmaz, Şabran və Siyəzən rayon sakinlərini qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a TƏBİB-dən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul Quba Rayon Mərkəzi Xəstəxanasında keçiriləcək.

    Vətəndaşlar info@tabib.gov.az elektron ünvanına müraciət edə və ya "815" Çağrı Mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilər.

    Anar Bayramov Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) Vətəndaş qəbulu Quba
    44 - Tezliklə
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