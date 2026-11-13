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    Ali təhsil müəssisələrinə "Tədqiqat universiteti" statusu verilməsi üçün tələblər təsdiqlənib

    Daxili siyasət
    • 13 noyabr, 2026
    • 17:52
    Ali təhsil müəssisələrinə Tədqiqat universiteti statusu verilməsi üçün tələblər təsdiqlənib

    Ali təhsil müəssisələrinə "Tədqiqat universiteti" statusu verilməsi üçün tələblər təsdiq edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş nazir Əli Əsədov Qərar imzalayıb.

    Qərarla ali təhsil müəssisələrinə "Tədqiqat universiteti" statusu Elm və Təhsil Nazirliyinin təklifləri əsasında Nazirlər Kabineti tərəfindən 5 il müddətinə verilir.

    "Tədqiqat universiteti" statusu elmi tədqiqat fəaliyyəti, elmi kadr hazırlığı, akademik heyət və elmi infrastruktur üzrə bu Tələblərlə müəyyən edilmiş tələbləri təmin edən və ən azı 5 il fəaliyyət göstərən ali təhsil müəssisəsinə verilir.

    Belə ki, "Tədqiqat universiteti" statusu verilməsi üçün ali təhsil müəssisəsi müraciət etdiyi təqvim ilinin əvvəlinə elmi kadr hazırlığı istiqamətində magistraturada (yalnız magistrlik dissertasiyası yazanlara münasibətdə), (rezidenturada) təhsil alanların və doktorantların ümumi tələbə kontingentində payı (ən azı 10 faiz), magistratura (rezidentura) və doktorantura səviyyələri üzrə mövcud olan ixtisasların sayı (hər bir səviyyə üzrə ən azı 15 ixtisas) tələbləri təmin etməlidir.

    Bu statusun verilməsi üçün ali təhsil müəssisəsi müraciət etdiyi təqvim ilinin əvvəlinə akademik heyəti üzrə bir tələbləri təmin etməlidir: elmi dərəcəyə malik olan professor-müəllim heyətinin təhsilverənlərə nisbəti (ən azı 70 faiz), akademik heyətin tərkibində elmi adı olan şəxslərin sayının elmi dərəcəyə malik akademik heyətin sayına nisbəti (ən azı 50 faiz), xaricdə ali təhsil almış və beynəlxalq elmi təcrübəyə malik professor-müəllim heyətinin mövcudluğu (ən azı 20 faiz).

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