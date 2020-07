Azərbaycan XİN: Ermənistan silahlı qüvvələri Tovuzda mülki şəxsləri hədəfə alıb

"Ermənistan rəhbərliyi onların hərəkətlərinin cəzasız qalacağını düşünməməlidir!"

"Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva "Twitter" səhifəsində yazıb:

“Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan və Ermənistanın dövlət sərhədi boyunca Tovuz rayonunun kəndlərində yaşayan mülki şəxsləri hədəfə alıblar. Ermənistanın təcavüzkar və terrorçu mahiyyəti yenidən üzə çıxdı. Təcavüzə son qoyun”.

Armenian forces targeted civilians living in the villages of #Tovuz district along the state border of #Azerbaijan & #Armenia. Aggressive &terrorist nature of Armenia is again revealed.The leadership of Armenia shouldn’t think that their actions will go unpunished! #EndAggression pic.twitter.com/36kMMRGsun