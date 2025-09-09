"Yelo Bank" və Azərbaycan Badminton Federasiyası inklüziv idman təşəbbüsünə start verib
- 09 sentyabr, 2025
- 16:23
"Yelo Bank" və Azərbaycan Badminton Federasiyası yeni sosial təşəbbüsə sözün əsl mənasında imza atıb. Tərəfdaşlıq çərçivəsində fərqli inkişaf xüsusiyyətlərinə malik uşaq və yeniyetmələr üçün beynəlxalq yarışlara hazırlıq məqsədilə inklüziv badminton məşqləri təşkil olunacaq.
Məşqlər Bankın Baş ofisində "xüsusi badminton" formatında keçiriləcək. Bu yanaşma autizm spektr pozuntusu, daun sindromu və digər fərqli inkişaf xüsusiyyətlərinə malik uşaqların rahat şəkildə oyuna qoşulmasına imkan yaradır. Sadələşdirilmiş qaydalar və motivasiyaedici üsullar sayəsində hər bir iştirakçı öz bacarığını göstərə, sosial mühitə daha aktiv şəkildə inteqrasiya ola biləcək.
İmzalanma mərasimində Azərbaycan Badminton Federasiyasının prezidenti Taleh Ziyadov və "Yelo Bank"ın İdarə Heyətinin sədri Anar Həsənov iştirak ediblər. Tərəflər bu əməkdaşlığın uzunmüddətli və dayanıqlı olacağına inandıqlarını bildiriblər.
"Yelo Bank" "idman hər kəs üçün əlçatan olmalıdır" fikrini dəstəkləyir. Bu tərəfdaşlıq fərqli inkişaf xüsusiyyətli idmançıların potensialını göstərməyə, idman vasitəsilə cəmiyyətə aktiv inteqrasiya olmağa kömək göstərəcək. Bu təşəbbüsün təkcə bu gün üçün deyil, gələcək üçün də böyük dəyəri var - inanırq ki, onlar üçün yaradılan bu imkanla ölkəmizin gələcək badminton çempionları yetişəcək.
