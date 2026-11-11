Vüqar Bayramov: "Məşğul əhalinin 65 %-i əmək müqaviləsi olmadan çalışır"
- 11 noyabr, 2026
- 11:37
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Azərbaycanda məşğul əhalinin 65 %-i əmək müqaviləsi bağlamadan fəaliyyət göstərir.
"Report" xəbər verir ki, bunu deputat Vüqar Bayramov Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında "2027-ci il dövlət büdcəsi haqqında"qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib.
Onun fikrincə, Azərbaycanda saatlıq əməkhaqqı mexanizminin tətbiqi qeyri-rəsmi məşğulluğun leqallaşdırılması baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır: "Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda iqtisadi fəal əhalinin sayı 5 milyon 681 min nəfər, məşğul əhalinin sayı isə 5 milyon 105 min nəfərdir. Muzdla, yəni əmək müqaviləsi əsasında çalışan vətəndaşlarımızın sayı isə 1 milyon 726 min nəfər təşkil edir. Bu rəqəmlər göstərir ki, məşğul əhalinin yalnız 35 %-i əmək müqaviləsi çərçivəsində işləyir, qalan 65 %-i isə müqavilə olmadan fəaliyyətini davam etdirir. Əmək Məcəlləsinə təqdim edilən dəyişiklik təklifləri bu nisbətin dəyişdirilməsinə xidmət edəcək".