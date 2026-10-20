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    Samirə Musayeva: "Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi geriləmir"

    Biznes
    • 20 oktyabr, 2026
    • 12:33
    Samirə Musayeva: Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi geriləmir

    Azərbaycanda əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsində geriləmə müşahidə edilmir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinin rəis müavini Samirə Musayeva Bakıda keçirilən "Dayanıqlı Biznes: Korporativ İdarəetmə, Risk və Komplayens" adlı tədbirdə bildirib.

    "Əslində, 2019-cu ildə şəffaflaşma prosesinin çox vacib elementlərindən biri əmək gəlirlərinin vergiyə cəlb olunması idi. Sual yaranırdı ki, bütövlükdə iqtisadi fəaliyyətin şəffaflaşdırılması əmək gəlirlərinin vergiyə cəlb olunması ilə nə dərəcədə əlaqəli ola bilər? O vaxt aparılan təhlillər də göstərirdi ki, biznes öz əmək gəlirlərini şəffaflaşdırırsa və bunun üçün stimulu varsa, həmin əmək resurslarından istifadə etməklə istehsal etdiyi malları, işləri və xidmətləri təqdim edərkən də şəffaflığa gedəcək. Həmin güzəştlər doğrudan da müsbət nəticə verdi. Qeyri-neft sektorunda əmək müqavilələrinin sayı dövlət sektorundakı göstəricini də üstələdi və burada əhəmiyyətli artım baş verdi", - deyə o qeyd edib.

    Vergi rəsmisi bu ildən həmin güzəştlərin başa çatdığını xatırladıb: "Belə bir gözlənti, eyni zamanda narahatlıq yaranırdı ki, bəlkə də biznes yenidən "kölgə iqtisadiyyatı"na qayıdar. Lakin davranış dəyişikliyi və bu keçidin kəskin deyil, yumşaq şəkildə baş verməsi buna imkan vermədi. Bildiyimiz kimi, ilkin mərhələdə 3 %-lik, daha sonra 5 %-lik, ardınca isə 7 %-lik vergi rejiminin tətbiqi biznes üçün bu keçidi daha idarəolunan etdi. Bu yanaşma biznesin risklərini və maliyyə resurslarını idarə etməsinə imkan yaratdı. Biz bu göstəriciləri aylıq əsasda müşahidə edirik, əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi sahəsində indiyə qədər əldə olunan nailiyyətlərdə geriləmə müşahidə etmirik".

    Samirə Musayeva Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
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