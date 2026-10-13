Naxçıvanda vergi ödəyicilərinin sayı 7 % artıb
- 13 oktyabr, 2026
- 11:06
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Bu il oktyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə uçotda olan vergi ödəyicilərinin sayı 56 810-a çatıb.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, onların 94,7 %-ini fiziki şəxslər, 5,3 %-ini isə hüquqi şəxslər və digər təşkilatlar təşkil edir.
2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə vergi ödəyicilərinin ümumi sayı 6,9 % artıb. Bu dövrdə fiziki şəxslərin sayı 6,9 %, hüquqi şəxslərin sayı isə 7,1 % yüksəlib.
Hesabat dövründə qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı da artaraq 1 966-ya çatıb. Bu göstərici ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 15,6 % çoxdur.
Bu ilin yanvar–sentyabr qeydiyyata alınan kommersiya qurumlarının 81,8 %-i elektron qaydada, 18,2 %-i isə kağız daşıyıcısı əsasında qeydiyyatdan keçib.