İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Naxçıvanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 12 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 12 oktyabr, 2026
    • 11:52
    Naxçıvanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 12 %-ə yaxın artıb

    Bu il oktyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 11,5 % artaraq 24 937-yə çatıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı isə 9,8 % artaraq 657 olub.

    Hesabat dövründə aktiv obyektlərin (təsərrüfat subyektlərinin) sayı da artıb. Belə ki, bu göstərici ilin əvvəli ilə müqayisədə 21,7 % yüksələrək 7 414 təşkil edib.

    Azərbaycan İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
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