Naxçıvanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 12 %-ə yaxın artıb
Biznes
- 12 oktyabr, 2026
- 11:52
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Bu il oktyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 11,5 % artaraq 24 937-yə çatıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı isə 9,8 % artaraq 657 olub.
Hesabat dövründə aktiv obyektlərin (təsərrüfat subyektlərinin) sayı da artıb. Belə ki, bu göstərici ilin əvvəli ilə müqayisədə 21,7 % yüksələrək 7 414 təşkil edib.
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