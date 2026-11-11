İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Naxçıvanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 11 % artıb

    Biznes
    • 11 noyabr, 2026
    • 11:59
    Naxçıvanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 11 % artıb

    Bu il noyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 12,8 % artaraq 25 224-ə çatıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı isə 11,1 % artaraq 691 olub.

    Hesabat dövründə aktiv obyektlərin (təsərrüfat subyektlərinin) sayı da artıb. Belə ki, bu göstərici ilin əvvəli ilə müqayisədə 23 % yüksələrək 7 492 təşkil edib.

    Naxçıvan Muxtar Respublikası Vergi ödəyiciləri
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    13:22
    İlham Əliyev Antalyada COP31 Liderlər Sammitində iştirak edir - Yenilənib-2
    Xarici siyasət
    13:21
    Azərbaycanda bayram günlərində avtobuslarla daşınan sərnişinlərin sayı açıqlanıb
    İnfrastruktur
    13:06
    UEFA Millətlər Liqası: Lixtenşteyn - Azərbaycan oyununun hakimləri açıqlanıb
    Futbol
    13:05
    Foto
    Fuad Muradov Polşa Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının iclasında iştirak edib
    Daxili siyasət
    12:57
    Astarada mikroavtobus aşıb, 4 nəfər xəsarət alıb - Yenilənib
    Hadisə
    12:53
    "Kəlbəcər" tankeri əsaslı təmir olunub
    İnfrastruktur
    12:46
    "Sumqayıt"ın futbolçusu İsa Suliman Pakistan millisinə dəvət alıb
    Futbol
    12:45
    Rəşad Nəbiyev Sabirabadda vətəndaşları qəbul edəcək
    İKT
    12:41
    Əbu-Dabidə Ukrayna, Rusiya və ABŞ-nin üçtərəfli danışıqları bərpa olunub
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti