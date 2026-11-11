Naxçıvanda aktiv vergi ödəyicilərinin sayı 11 % artıb
Biznes
- 11 noyabr, 2026
- 11:59
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Bu il noyabrın 1-nə Naxçıvan Muxtar Respublikasında aktiv vergi ödəyicilərinin sayı ilin əvvəli ilə müqayisədə 12,8 % artaraq 25 224-ə çatıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı isə 11,1 % artaraq 691 olub.
Hesabat dövründə aktiv obyektlərin (təsərrüfat subyektlərinin) sayı da artıb. Belə ki, bu göstərici ilin əvvəli ilə müqayisədə 23 % yüksələrək 7 492 təşkil edib.
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