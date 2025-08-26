Haqqımızda

Mikayıl Cabbarov: "Azərbaycan Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz arasında strateji körpü rolunu oynayır"

26 avqust 2025 19:32
Mikayıl Cabbarov: Azərbaycan Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz arasında strateji körpü rolunu oynayır

Azərbaycanın strateji əhəmiyyət daşıyan Mərkəzi Asiya və Cənubi Qafqaz regionları arasında təbii açar və körpü rolunu oynaması bir sıra iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsində əvəzedilməz rol oynayır.

"Report" xəbər verir ki, bunu iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov Nazirlər Kabinetində Prezident İlham Əliyevin Vaşinqton səfərinə həsr olunmuş xüsusi iclasda bildirib.

"Ölkəmizin belə bir mövqe qazanmasına Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uzaqgörən siyasəti, milli maraqların qorunması yolunda nümayiş etdirdiyi qətiyyət və beynəlxalq nüfuzu nəticəsində nail olunub", - nazir vurğulayıb.

Nazirin sözlərinə görə, dövlətimizin bu tarixi nailiyyətlərinin əldə edilməsində Prezidentin ən yaxın silahdaşı, Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, birinci xanım Mehriban Əliyevanın rolu danılmazdır: "Mehriban xanım Əliyevanın dünyada Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği və ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunun formalaşdırılmasında, Azərbaycanın milli maraqlarının qorunması ilə şərtləndirilən sülh gündəliyinin bölgədə bərqərar olunmasında rolu əvəzsizdir".

İngilis versiyası Jabbarov: Azerbaijan plays strategic role of bridge between Central Asia and South Caucasus
Rus versiyası Микаил Джаббаров: Азербайджан играет роль стратегического моста между Центральной Азией и Южным Кавказом

