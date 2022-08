İqtisadiyyat Nazirliyi yanında İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyi Özbəkistanın “Uztekstilprom” Assosiasiyası ilə memorandum imzalayıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə nazir Mikayıl Cabbarov məlumat verib.

Onun sözlərinə görə, sənədə bu gün Daşkənddə - Azərbaycan və Özbəkistan arasında əməkdaşlıq üzrə Birgə Hökumətlərarası Komissiyanın 11-ci iclasında imza atılıb.