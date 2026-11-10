İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Gürcüstanın Azərbaycandan meyvə-tərəvəz şirəsinin alışına çəkdiyi xərc 2 dəfədən çox artıb

    Biznes
    • 10 noyabr, 2026
    • 14:15
    Gürcüstanın Azərbaycandan meyvə-tərəvəz şirəsinin alışına çəkdiyi xərc 2 dəfədən çox artıb

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Gürcüstan Azərbaycandan 1,3 milyon ABŞ dolları dəyərində 843 ton meyvə və tərəvəz şirəsi idxal edib.

    "Report"un Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 2,3 dəfə, kəmiyyət olaraq 78 % çoxdur.

    Beləliklə, Azərbaycan Gürcüstana meyvə və tərəvəz şirəsi ixrac edən ölkələr sırasında 2-ci yerdə qərarlaşıb.

    Bu ilin ilk 9 ayında Gürcüstan xarici ölkələrdən 10,5 milyon ABŞ dolları dəyərində 4 min 624 ton meyvə və tərəvəz şirəsi alıb ki, bu da bir il əvvəlki göstəricilərdən müvafiq olaraq 10,4 % azdır və 1,1 % çoxdur.

    Hesabat dövründə Gürcüstan Türkiyədən 2,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 591 ton, Avstriyadan 1,2 milyon ABŞ dolları dəyərində 218 ton, Niderlanddan 882 min ABŞ dolları dəyərində 209 ton, Ukraynadan 846 milyon ABŞ dolları dəyərində 673 ton məhsul alıb.

    Xatırladaq ki, 2025-ci ildə Gürcüstan xaricdən 17 milyon ABŞ dolları dəyərində 6 min 461 ton meyvə və tərəvəz şirəsi alıb ki, bunun da 857 min ABŞ dolları dəyərində 669 tonu Azərbaycanın payına düşüb.

    Azərbaycandan meyvə və tərəvəz şirəsi idxalı Gürcüstanın Milli Statistika İdarəsi
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:17
    Gürcüstanın Azərbaycandan soğan idxalına çəkdiyi xərc 2 dəfədən çox artıb
    Biznes
    17:14
    Vensan Kompani "Bavariya"nın düşərgəsinə qayıdıb
    Futbol
    17:02
    Keniyada yaraqlılar iki polis əməkdaşı da daxil olmaqla, səkkiz nəfəri öldürüblər
    Digər ölkələr
    16:53
    Əbu-Dabidə Ukrayna-Rusiya-ABŞ danışıqları başa çatıb - Yenilənib-3
    Digər ölkələr
    16:45
    "PAŞA Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    16:22
    Gürcüstanın Azərbaycandan xiyar alışına çəkdiyi xərc 3 dəfəyə yaxın artıb
    Biznes
    16:14
    Fransanın "Lion" komandasının yeni baş məşqçisi açıqlanıb
    Futbol
    16:00
    "PAŞA Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıb
    Maliyyə
    15:57
    SEPAH: Hörmüz boğazında iki tankerdə partlayış və yanğınlar baş verib
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti