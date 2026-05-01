İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Elçin Mirzəbəyli: Səyyar gömrük auditinə verilən geniş səlahiyyətlər müəyyən risklər doğura bilər

    Azərbaycanda səyyar gömrük auditinə verilən geniş səlahiyyətlər müəyyən risklər doğura bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Elçin Mirzəbəyli Milli Məclisin bu gün keçirilən növbəti plenar iclasında - "Gömrük Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" qanun layihəsi I oxunuşda müzakirəsi zamanı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, bu risklərə audit müddətinin uzadılması imkanları, təkrar yoxlamaların aparılması və sahibkarın fəaliyyət məkanına daxilolma prosedurlarının geniş çərçivədə tənzimlənməsi daxildir: "​Bunlar inzibati müdaxilənin arta biləcəyi ehtimalı yaradır. Bu baxımdan yaxşı olar ki, səyyar auditin aparılması üçün əsaslı şübhə meyarları normativ qaydada konkretləşdirilsin, eləcə də auditlərin ümumi sayı və müddəti üzrə əlavə məhdudiyyətlər müəyyən edilsin və audit prosesində videoqeydiyyatın aparılması norma kimi müəyyənləşdirilsin".

    Deputat əlavə edib ki, layihənin mühüm istiqamətlərindən biri də gömrük auditinin institusional çərçivəsinin genişləndirilməsidir: "Kameral və səyyar audit mexanizmlərinin ayrılması, müddətlərin konkret müəyyən edilməsi, audit prosesinin mərhələli tətbiqinə imkan yaradılması müsbət addım kimi qiymətləndirilməlidir. Bu yanaşma sahibkarlar üçün daha proqnozlaşdırıla bilən mühit yaradır".

