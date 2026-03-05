Bu qırmızı dayanmaq üçün deyil, cəmi 4 günlük fürsəti tutmaq üçündür, yəni "Baku Electronics"də "Diqqət Qırmızıdadır"!
- 05 mart, 2026
- 10:00
6 mart – 9 mart tarixlərində Baku Electronics mövsümün möhtəşəm kampaniyalarından birini təqdim edir. Kampaniya çərçivəsində nağd alışa 70 %-ə qədər endirim fürsəti müştəriləri gözləyir.
Üstəlik, bütün endirimli məhsulları 24 aya bölərək rahatlıqla əldə etmək mümkündür. Premium brendlər, güclü texnologiya, real fürsətlər bir məkanda təqdim olunur.
Həmçinin, 18 aya qədər taksit imkanı da mövcuddur.
Noutbuk 999,99 AZN, Paltaryuyan 399,99 AZN, Televizor 899,99 AZN, Smartfon 319,99 AZN, Tozsoran 149,99 AZN və Yemək dəsti 18 parça 6 nəfərlik 79,99 AZN-ə müştərilərə təklif edilir.
Bu kampaniya cəmi 4 gün davam edir. Vaxt məhduddur. Bu fürsəti qaçırmayın!
"Baku Electronics" artıq 30 ildən çoxdur ki, müştərilərinə yalnız məhsul deyil, etibar və keyfiyyət təqdim edir. Şirkət Samsung, LG, Bosch, Sony, Huawei, Xiaomi, Tefal, Rowenta, Panasonic, Philips, Kenwood, Braun, De'Longhi kimi dünya brendlərinin rəsmi distribüteri, Apple brendinin isə rəsmi satış təmsilçisidir.
Təkliflər www.bakuelectronics.az saytında, Baku Electronics-in 16 ünvanında:
📍 Nərimanov mağazası;
📍 Sumqayıt mağazası (Şərq bazarının yaxınlığı);
📍 Xırdalan 2 saylı mağazası;
📍 Azadlıq mağazası;
📍 İnşaatçılar mağazası;
📍 Bakıxanov 2 saylı filial (Bakıxanov stansiyası yaxınlığı)
📍 Ukrayna dairəsi mağazası;
📍 Qara Qarayev mağazası;
📍 Mingəçevir mağazası;
📍 Gəncə mağazası (Dəyirman dairəsi yaxınlığı);
📍 Lənkəran 2 saylı mağazası;
📍 Şəmkir mağazası;
📍 Şəki mağazası (Şəki Dövlət Dram Teatrının yaxınlığı);
📍 Bərdə mağazası;
📍Quba mağazası;
📍Göyçay mağazasında;
Həmçinin Seven Space və Motoverse-də keçərlidir.
Ətraflı məlumat: bakuelectronics.az və 143
Bakıdakı mağazalarda 10:00-dan 22:00-dək, regionlarda yerləşən mağazalarda isə 9:00-dan 21:00-a qədər müştərilərə xidmət göstəriləcək.