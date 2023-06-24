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Azərbaycanın ən böyük qeyri-neft ixracatçılarının siyahısı açıqlanıb

Azərbaycanın ən böyük qeyri-neft ixracatçılarının siyahısı açıqlanıb Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ən böyük ixracatçısı “Azərenerji” ASC (313,8 milyon ABŞ dolları) olub.
Biznes
24 İyun , 2023 13:42
Azərbaycanın ən böyük qeyri-neft ixracatçılarının siyahısı açıqlanıb

Bu ilin yanvar-may aylarında Azərbaycanın qeyri-neft sektoru üzrə ən böyük ixracatçısı “Azərenerji” ASC (313,8 milyon ABŞ dolları) olub.

“Report”un məlumatına görə, bu barədə İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin “İxrac İcmalı”nın iyun sayında bildirilib.

Daha sonra bu siyahıda Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) Marketinq və İqtisadi Əməliyyatlar İdarəsi (157,2 milyon ABŞ dolları), “Socar Polymer” MMC (126,6 milyon ABŞ dolları), “Azəralüminium” MMC (55,5 milyon ABŞ dolları), “AzerGold” QSC (31,2 milyon ABŞ dolları), “Azərpambıq Aqrar Sənaye Kompleksi” MMC (7,7 milyon ABŞ dolları), “Azərbaycan Hava Yolları” QSC (6,1 milyon ABŞ dolları), “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC (1,1 milyon ABŞ dolları), “Azəripək” MMC, “ASK Tütün” MMC (565,6 min ABŞ dolları) yer alıb.

Hesabatda həmçinin həyata keçirilmiş ixracla bağlı qeyri-dövlət ixracatçı subyektlərin reytinqi təqdim olunub.

Bu reytinqdə ilk onluğa “MKT İstehsalat Kommersiya” MMC (42,5 milyon ABŞ dolları), “Azərbaycan İnterneyşnl Mayninq Kompani Limited Şirkəti”nin Azərbaycandakı Nümayəndəliyi (31,2 milyon ABŞ dolları) və “Baku Steel Company” QSC (31 milyon ABŞ dolları) başçılıq edir.

Digər yerləri isə “Best Logistik” MMC (26,5 milyon ABŞ dolları), “STP Global Cable” MMC (23,8 milyon ABŞ dolları), Şirinov Elvin Valeh oğlu (22,2 milyon ABŞ dolları), “My Fruit” MMC (16,2 milyon ABŞ dolları), “Lexus-Bakı” MMC (14,9 milyon ABŞ dolları), “P-Aqro” MMC (14,3 milyon ABŞ dolları), “Azərbaycan Şəkər İstehsalat Birliyi” MMC (13,4 milyon ABŞ dolları) bölüşdürür.

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İngilis versiyası Azerbaijan names best non-oil exporters

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