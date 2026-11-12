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    Azərbaycanın broyler müəssisəsi əmlak kompleksini satmaq istəyir

    Biznes
    • 12 noyabr, 2026
    • 09:00
    Azərbaycanın broyler müəssisəsi əmlak kompleksini satmaq istəyir

    Dekabrın 14-də, saat 11:00-da "Şurabad Broyler" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Zahid Xəlilov küçəsi, 574-cü məhəllə ünvanında olacaq.

    Yığıncağın gündəliyinə səhmdar cəmiyətinin mülkiyyətində olan, Xızı rayonunun Şurabad qəsəbəsində yerləşən əmlak kompleksinin satılması daxildir.

    Şurabad Broyler ASC Səhmdarların yığıncağı
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    Azərbaycanın broyler müəssisəsi əmlak kompleksini satmaq istəyir
    Biznes
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