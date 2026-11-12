Azərbaycanın broyler müəssisəsi əmlak kompleksini satmaq istəyir
Biznes
- 12 noyabr, 2026
- 09:00
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Dekabrın 14-də, saat 11:00-da "Şurabad Broyler" ASC-nin səhmdarlarının növbədənkənar ümumi yığıncağı keçiriləcək.
"Report" xəbər verir ki, yığıncaq Bakı şəhəri, Yasamal rayonu, Zahid Xəlilov küçəsi, 574-cü məhəllə ünvanında olacaq.
Yığıncağın gündəliyinə səhmdar cəmiyətinin mülkiyyətində olan, Xızı rayonunun Şurabad qəsəbəsində yerləşən əmlak kompleksinin satılması daxildir.
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Azərbaycanın broyler müəssisəsi əmlak kompleksini satmaq istəyirBiznes