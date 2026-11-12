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    İlham Əliyev COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 %-ə yaxın artıb

    Biznes
    • 12 noyabr, 2026
    • 11:53
    Azərbaycanda vergi ödəyicilərinin sayı 5 %-ə yaxın artıb

    Bu il noyabrın 1-nə Azərbaycanda 1 734 871 vergi ödəyicisi olub.

    "Report" bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Dövlət Vergi Xidmətinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, bu, ötən il noyabrın 1-i ilə müqayisədə 4,5 % çoxdur.

    Vergi ödəyicilərinin 86,7 %-i fiziki şəxslər, 13,3 %-i hüquqi şəxslər və digər təşkilatlardır. Son 1 ildə fərdi sahibkarların sayı 4,3 %, idarə, müəssisə və təşkilatların sayı isə 5,6 % artıb.

    Bu il oktyabrın sonuna qeydiyyatda olan kommersiya qurumlarının sayı isə 1 il əvvələ nisbətən 6,4 % çox – 214 988 vahid təşkil edib.

    Oktyabrda 1 183 vahid kommersiya qurumu dövlət qeydiyyatından keçib ki, onların 86,8 %-i yerli, 13,2 %-i xarici investisiyalıdır. Kommersiya qurumlarının 84 %-i elektron qaydada qeydiyyata alınıb. Yerli investisiyalı məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin (MMC) elektron qeydiyyatının xüsusi çəkisi 96,6 % təşkil edib.

    Dövlət qeydiyyatında olan kommersiya hüquqi şəxslərin 92,5 %-i MMC formasında yaradılıb.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Dövlət Vergi Xidməti (DVX)
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