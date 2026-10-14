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    Azərbaycanda rəqabət siyasətinin yeni mərhələsinin əsas hədəfləri açıqlanıb

    Biznes
    • 14 oktyabr, 2026
    • 10:44
    Azərbaycanda rəqabət siyasətinin yeni mərhələsinin əsas hədəfləri açıqlanıb

    Azərbaycanda rəqabət siyasətinin yeni mərhələsinin əsas hədəfləri hüquqi və institusional islahatların ölkə iqtisadiyyatında praktik nəticə göstərməsidir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin sədri Elnur Bağırov Bakıda keçirilən III Milli Rəqabət Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Milli Fəaliyyət Planında müəyyən edilmiş hədəflər və tədbirlər bir-birini tamamlayır: "Dövlət qurumlarının, tənzimləyicilərin, biznesin və digər maraqlı tərəflərin bu prosesdə rolunu müəyyən edilib. Bugünkü forum həmin prioritetlərin müzakirəsi, müxtəlif baxışların bölüşməsi, bölüşürülməsi və qarşıdakı mərhələ üçün əməkdaşlığın genişləndirilməsi baxımından mühüm platformadır. Əminəm ki, aparılacaq müzakirələr yeni tənzimləmə yanaşmalarının formalaşdırılmasına, rəqabət mühitinin daha da yaxşılaşdırılmasına və qurumlararası əməkdaşlığın inkişafına ciddi töhfə verəcək".

    Sədr əlavə edib ki, Milli Fəaliyyət Planının ardıcıl icrasının sahibkarlığın və investisiya fəallığının artmasına, dövlət-özəl arasında daha səmərəli iqtisadi münasibətlərin formalaşmasına və istehlakçı rifahının yüksəlməsinə xidmət edəcəyinə inanır.

    Elnur Bağırov Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyi
    MiniBoss
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