İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Azərbaycanda daha 40 dövlət əmlakı özəlləşdirilib

    İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Əmlak Məsələləri Dövlət Xidmətinin keçirdiyi növbəti hərracda 1 yarımçıq tikili, 2 kiçik dövlət müəssisəsi və 37 nəqliyyat vasitəsi, ümumilikdə 40 dövlət əmlakı satılıb.

    "Report" bu barədə quruma istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, rəqabətli keçən hərracda start qiyməti 166 300 manat olan, Bakının Xəzər rayonunda yerləşən kafe 250 000 manata özəlləşdirilib. Daha bir kiçik dövlət müəssisəsi - Şəki rayonunun Qızılarx kəndində yerləşən əmlak kompleksi isə 180 000 manata sahibini tapıb. Həmçinin, Sumqayıt şəhərində yerləşən tikintisi yarımçıq qalmış yaşayış kompleksinin 14 870 000 manata satışı reallaşıb.

    Növbəti hərrac 28 apreldə keçiriləcək.

    İqtisadiyyat Nazirliyi Əmlak Məsələləri Dövlət Xidməti Dövlət əmlakı

    Son xəbərlər

    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:34

    Azərbaycanın qadın güləşçisi Jalə Əliyeva Avropa çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    20:20

    Avropa liderləri Mertsin Ukraynanın Aİ-yə "aralıq inteqrasiyası"ı təklifini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    20:12

    Xankəndidə şəhərdaxili avtobus marşrutları fəaliyyətə başlayır

    İnfrastruktur
    20:08

    Netanyahu: Tramp İrana çox güclü təzyiq göstərir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti