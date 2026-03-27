    Azərbaycan Türkiyədən fevralda havalandırma sistemləri idxalına çəkdiyi xərci 12 %-dən çox artırıb

    Azərbaycan Türkiyədən fevralda havalandırma sistemləri idxalına çəkdiyi xərci 12 %-dən çox artırıb

    Bu ilin yanvar-fevral aylarında Azərbaycan Türkiyədən 18,738 milyon ABŞ dolları dəyərində isitmə, soyutma və havalandırma sistemləri idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1,2 % çoxdur.

    Təkcə fevralda Türkiyə Azərbaycana 9,947 milyon ABŞ dolları dəyərində isitmə, soyutma və havalandırma sistemləri ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 12,2 % çoxdur.

    İki ayda Türkiyənin isitmə, soyutma və havalandırma sistemləri ixracının ümumi dəyəri illik müqayisədə 2,7 % azalaraq 1,148 milyard ABŞ dollarına, fevralda isə 3,7 % artaraq 612 milyon ABŞ dollarına çatıb.

    Türkiyədən ən çox idxalı Almaniya 135 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 7,6 % çox), İtaliya 80,837 milyon ABŞ dolları (+9,1 %) və Böyük Britaniya 78,65 milyon ABŞ dolları (-6,7 %) həyata keçirib.

    16:02

    Azərbaycan Türkiyədən taxıl və paxlalı idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın artırıb

    16:00

    Putin Dərbənddə Azərbaycan Musiqili Dram Teatrının açılışını edib

    15:58

    "Atletiko" Xulian Alvaresi saxlamaq üçün maaşını artırmağa hazırdır

    15:48

    Təl-Əvivdə hava həyəcanı siqnalı işə salınıb, səmada partlayış səsləri eşidilib

    15:43

    Baba Əl-Bekay: Qarabağda dini abidələrin bərpası dərin hörmət doğurur

    15:40

    Minlərlə günahsız azərbaycanlı ermənilərin planlı soyqırımı siyasətinin qurbanı olub - RƏY

    15:34

    Enerji Məsələlərini Tənzimləmə Agentliyi auditor seçib

    15:27

    Almaniyadan olan səyyah: Qarabağ tikinti işlərinin templəri və ənənələrin qorunması ilə heyran edir

    15:18

    Kats: İsrail İrana zərbələri gücləndirəcək

