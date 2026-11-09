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    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 32 % artırıb

    Biznes
    • 09 noyabr, 2026
    • 17:06
    Azərbaycan Türkiyədən elektrik məhsulları idxalına çəkdiyi xərci 32 % artırıb

    Bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycan Türkiyədən 243,366 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik məhsulları idxal edib.

    "Report" Türkiyə İxracatçılar Məclisinə istinadən xəbər verir ki, bu, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32 % çoxdur.

    Oktyabr ayında Türkiyə Azərbaycana 29,872 milyon ABŞ dolları dəyərində elektrik məhsulları ixrac edib ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 56,3 % çoxdur.

    Yanvar-oktyabr aylarında Türkiyənin elektrik məhsulları ixracının dəyəri illik müqayisədə 14,6 % artaraq 16,636 milyard ABŞ dollarına, oktyabr ayında isə 17,6 % artaraq 1,93 milyard ABŞ dollarına çatıb.

    10 ayda Türkiyədən ən çox elektrik məhsulları idxalını Böyük Britaniya 1 milyard 644,957 milyon ABŞ dolları (1 il əvvələ nisbətən 11,7 % çox), ABŞ 1 milyard 446,659 milyon ABŞ dolları (+57,5 %) və Almaniya 1 milyard 300,854 milyon ABŞ dolları (+13,4 %) dəyərində həyata keçirib.

    Elektrik məhsulları idxalı Türkiyə İxracatçılar Məclisi
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