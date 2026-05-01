Azərbaycan rəqabət sahəsində təcrübəsini beynəlxalq tədbirdə bölüşüb
- 01 may, 2026
- 11:53
Azərbaycanın Prezidenti yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin nümayəndə heyəti İstanbulda rəqabət üzrə beynəlxalq vörkşopda iştirak edib.
"Report" bu barədə Dövlət Agentliyinə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, Dövlət Agentliyinin sədri Elnur Bağırovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyənin İstanbul şəhərinə işgüzar səfər edib. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Türkiyə Rəqabət Qurumunun təşkilatçılığı ilə keçirilən "Hökmran mövqedən sui-istifadə halları üzrə qabaqcıl təcrübələr" adlı vörkşopda iştirak edib.
Tədbirin keçirilməsində məqsəd Türk Dövlətləri Təşkilatına (TDT) üzv dövlətlərin və Balkan regionu ölkələrinin rəqabət qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsidir.
Tədbirdə hökmran mövqedən sui-istifadə hallarının aşkarlanması, qiymətləndirilməsi və qərarvermə təcrübəsi ilə müzakirələr və təqdimatlar keçirilib.
Agentliyin şöbə müdiri Şəmsi Rzalı tədbir çərçivəsində Azərbaycanda rəqabət orqanı qismində Prezident yanında Antiinhisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Agentliyinin rəqabətin təmin edilməsi istiqamətində həyata keçirdiyi fəaliyyətlərdən bəhs edib.
Bu çərçivədə qəbul edilmiş Rəqabət Məcəlləsində müvafiq bazar payının və hökmran mövqenin müəyyən edilməsi meyarları, həmçinin hökmran mövqedən sui-istifadə hallarının qarşısının alınmasına yönəlmiş hüquqi mexanizmlərin mövcudluğu vurğulanıb və bu halların qarşısının alınmasında Azərbaycanda formalaşmış təcrübə praktiki nümunələrlə tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırılıb.