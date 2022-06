Azərbaycan və İran arasında yeni memorandum imzalanıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə iqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov məlumat verib.

"İranın neft naziri Cavad Övci ilə ölkələrimiz arasında iqtisadi münasibətlərin cari vəziyyəti və inkişafı barədə danışdıq. Bu ölkənin Neft Nazirliyi ilə imzaladığımız memorandum ölkələrimiz arasında təbii qaz sahəsində əməkdaşlığın genişlənməsinə fayda verəcək", - deyə o qeyd edib.