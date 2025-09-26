Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası IOSH-da akkreditasiyadan keçib
- 26 sentyabr, 2025
- 09:36
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası Böyük Britaniyanın Əməyin Təhlükəsizliyi və Sağlamlığı İnstitutunda (IOSH - Institution of Occupational Safety and Health) akkreditasiyadan keçirilib.
Bu sənəd Akademiyaya əmək mühitində təhlükəsizlik və sağlamlıqla bağlı beynəlxalq standartlara uyğun təlimlər keçirməyə, iştirakçıların bilik və bacarıqlarını qiymətləndirməyə, həmçinin IOSH sertifikatı təqdim etməyə imkan yaradır. IOSH sertifikatı əldə edənlər artıq beynəlxalq səviyyədə əməyin təhlükəsizliyi üzrə ixtisaslı mütəxəssis hesab olunurlar.
IOSH dünyada əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığı sahəsində fəaliyyət göstərən nüfuzlu institutdur. Təşkilatın əsas məqsədi iş yerlərində risklərin minimuma endirilməsi və işçilərin sağlam və təhlükəsiz mühitdə çalışmasının təmin olunmasıdır.