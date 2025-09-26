İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji

    Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası IOSH-da akkreditasiyadan keçib

    Biznes
    • 26 sentyabr, 2025
    • 09:36
    Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası IOSH-da akkreditasiyadan keçib

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası Böyük Britaniyanın Əməyin Təhlükəsizliyi və Sağlamlığı İnstitutunda (IOSH - Institution of Occupational Safety and Health) akkreditasiyadan keçirilib.

    Bu sənəd Akademiyaya əmək mühitində təhlükəsizlik və sağlamlıqla bağlı beynəlxalq standartlara uyğun təlimlər keçirməyə, iştirakçıların bilik və bacarıqlarını qiymətləndirməyə, həmçinin IOSH sertifikatı təqdim etməyə imkan yaradır. IOSH sertifikatı əldə edənlər artıq beynəlxalq səviyyədə əməyin təhlükəsizliyi üzrə ixtisaslı mütəxəssis hesab olunurlar.

    IOSH dünyada əməyin təhlükəsizliyi və sağlamlığı sahəsində fəaliyyət göstərən nüfuzlu institutdur. Təşkilatın əsas məqsədi iş yerlərində risklərin minimuma endirilməsi və işçilərin sağlam və təhlükəsiz mühitdə çalışmasının təmin olunmasıdır.

    Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası IOSH

    Son xəbərlər

    10:04

    III MDB Oyunlarının açılış mərasimində Azərbaycanın bayraqdarları müəyyənləşib

    Fərdi
    10:03

    Azərbaycanın sığorta bazarı 13 % böyüyüb

    Maliyyə
    10:01

    Levandovski "Barselona"dakı qolların sayına görə Neymara çatıb

    Futbol
    09:59

    Sankt-Peterburqdan Gəncəyə gələn Azərbaycan vətəndaşından metadon götürülüb

    Biznes
    09:44

    Ukraynaya Rusiyanın dondurulmuş aktivləri hesabına 140 milyard avro ayrıla bilər

    Region
    09:43

    DSK rəsmisi: "DİM üzrə göstəricilərin statistikasının hazırlanması çətinləşib"

    Biznes
    09:39

    Azərbaycan Basketbol Liqasında 2025/2026 mövsümünə bu gün start veriləcək

    Komanda
    09:36

    Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası IOSH-da akkreditasiyadan keçib

    Biznes
    09:35

    Paytaxtın üç rayonunda qaz olmayacaq

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti