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    Azərbaycan Avstraliyadan badam tədarükünü 82 dəfə artırıb

    Biznes
    • 26 oktyabr, 2026
    • 16:48
    Azərbaycan Avstraliyadan badam tədarükünü 82 dəfə artırıb

    Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycandan xarici ölkələrə 2,97 milyon ABŞ dolları dəyərində 872 ton badam göndərilib.

    "Report"un Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalarına əsasən, bu, 2025-ci ilin eyni dövrünün göstəricisindən dəyər ifadəsində 36 % və kəmiyyət olaraq – 21 % çoxdur.

    Azərbaycan Rusiyaya 1 milyon ABŞ dolları dəyərində (1 il əvvəlki göstəricidən 17 % çox) 146 ton (-5 %), Özbəkistana 796 min ABŞ dolları dəyərində (+46 %) 352 ton (+14 %), İrana 513 min ABŞ dolları dəyərində 66 ton (1 il əvvəl tədarük olmayıb), Gürcüstana 492 min ABŞ dolları dəyərində (+4,8 dəfə) 286 ton (+4,9 dəfə), Türkiyəyə 161 min ABŞ dolları dəyərində (-59 %) 22 ton (-83 %) məhsul satıb.

    Hesabat dövründə Azərbaycana 3,57 milyon ABŞ dolları dəyərində (+51 %) 462 ton (+33 %) badam idxal edilib.

    Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarına (ABŞ) 3,4 milyon ABŞ dolları dəyərində (+57 %) 442 ton (+31 %), Avstraliyaya 97 min ABŞ dolları dəyərində (+51 dəfə) 11,5 ton (+82 dəfə), Türkiyəyə 55,6 min ABŞ dolları dəyərində (+70 %) 6 ton (-2 %), Özbəkistana 7,14 min ABŞ dolları dəyərində (-61 %) 0,8 ton (-73 %), Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə 5,62 min ABŞ dolları dəyərində (+87 %) 0,38 ton (+90 %) məhsul satıb.

    2025-ci ildə Azərbaycana idxal edilmiş 565 ton badamın 87 %-i ABŞ-nin payına düşüb.

    Azərbaycana badam idxalı Xarici ticarət dövriyyəsi Dövlət Statistika Komitəsi Rusiya Federasiyası Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Özbəkistan
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