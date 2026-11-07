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    Azərbaycan 9 ayda 47 milyon dollarlıq alma ixrac edib

    Biznes
    • 07 noyabr, 2026
    • 14:05
    Azərbaycan 9 ayda 47 milyon dollarlıq alma ixrac edib

    Bu ilin yanvar-sentyabr aylarında Azərbaycan 58 min 3,2 ton alma ixrac edib.

    "Report" Dövlət Gömrük Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bu həcmdə almanın dəyəri 47 milyon 351,1 min ABŞ dolları təşkil edib.

    Bunlar, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə həcm baxımından 13 min 374 ton (18,7 %), dəyər baxımından isə 2,8 milyon ABŞ dolları (5,6 %) azdır.

    Hesabat dövründə alma ixracından əldə edilən gəlir Azərbaycanın ixrac gəlirlərində cüzi paya malik olub.

    Qeyd edək ki, 9 ayda Azərbaycan xarici ölkələrlə 37 milyard 211 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 5,2 % çoxdur.

    Xarici ticarət dövriyyəsinin 23 milyard 865 milyon ABŞ dolları ixracın, 13 milyard 346 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 28,3 % artıb, idxal isə 20,4 % azalıb. Son nəticədə xarici ticarətdə 10 milyard 519 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,7 dəfə çoxdur.

    Alma ixracı Xarici ticarət dövriyyəsi Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK)
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