İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Tahir Rzayev: "Aqrar məhsulların bahalaşması hamını ciddi düşündürür"

    ASK
    • 07 oktyabr, 2026
    • 11:19
    Tahir Rzayev: Aqrar məhsulların bahalaşması hamını ciddi düşündürür

    Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının bahalaşması hamını ciddi düşündürür.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri Tahir Rzayev rəhbərlik etdiyi qurumun bu gün keçirilən iclasında - "Aqrar sahə haqqında" yeni qanunun müzakirəsində bildirib.

    "Bu gün ölkə ictimaiyyətini aqrar sahədə baş verən yeniliklər, qəbul olunan qanun və sənədlər, görülən işlər, əldə olunan nəticələr ciddi maraqlandırır. Hər bir kəs aqrar sahənin inkişafının, məhsul bolluğunun yaradılmasının tərəfdarıdır. Bəzi aqrar məhsulların qiymətlərinin artması hər birimizi ciddi düşündürür. Yeni qanun bu sahədə dövlət tənzimlənməsinin və dəstəyinin hüquqi, təşkilati, sosial və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. Sənəd geniş və əhatəlidir, yəni aqrar sektorun bütün sahələrini əhatə etməklə qanunvericilik əsasında onun idarəetmə və inkişaf istiqamətlərini özündə ehtiva edir. Məlumdur ki, aqrar sahədə çoxsaylı qanunlar mövcuddur. Ancaq müasir dövr bunların sistemləşdirilməsini, sahənin vahid qanunvericilik bazasının yaradılmasını, hüquqi çərçivədə aqrar sektora yanaşmanı zərurətə çevirir", - deyə o qeyd edib.

    Bundan başqa, deputatın sözlərinə görə, aqrar sektorda bazar intervensiyası üçün doğru şərtlər müəyyən edilməlidir. "Məsələn, Türkiyədə məhsul istehsalının bol olduğu dövrdə idxal məhdudlaşdırılır. Bu, kifayət qədər sərt tədbirir. Bizdə də bazarda baş verən hadisələr məhsul bol olduqda qiymətlərin dəyişməməsi üçün gömrük rüsumlarından istifadə etməklə idxal məhdudiyyətlərinin tətbiq olunmasını zəruri edir".

    "Fermerə yalnız istehsalçı kimi baxmaq doğru deyil. O, eyni zamanda alıcı və istehlakçıdır, müəyyən bazarlıq gücü var. Son zamanlar iqtisadi subyektlərlə münasibətlərimiz göstərir ki, bu gün fermer münasibətlərinin tənzimlənməsi üçün digər qanunlara da ehtiyac var.

    Məsələn, ədalətsiz ticarət praktikaları, gecikdirilmiş ödənişlər, birtərəfli müqavilə dəyişiklikləri, məhsulun qəbulundan əsassız formada imtina olunması, fermerin zəif bazarlıq mövqeyindən sui-istifadə kimi halların ciddi şəkildə tənzimlənməsinə ehtiyac var. Vaxtilə "Daxili ticarət haqqında" qanunun qəbulu ilə bağlı müəyyən müzakirələr olmuşdu. Düşünürəm ki, bu məsələlər də bu qanundan sonra qəbul olunacaq hüquqi aktlarda öz əksini tapmalıdır", - deyə T.Rzayev əlavə edib.

    Tahir Rzayev Milli Məclis Qanun layihəsi Aqrar sahə haqqında qanun
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Son xəbərlər

    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    00:44

    ABŞ Prezidenti tezliklə daha bir müharibəyə son qoyacağına söz verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti