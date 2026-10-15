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    Nazir müavini: "Suvarmanın idarə edilməsində rəqəmsal imkanlar genişləndirilir"

    ASK
    • 15 oktyabr, 2026
    • 10:40
    Nazir müavini: Suvarmanın idarə edilməsində rəqəmsal imkanlar genişləndirilir

    Azərbaycanda suvarmanın idarə edilməsində rəqəmsal imkanlar genişləndirilir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı nazirinin müavini İlhamə Qədimova Aqrar Süni İntellekt layihəsinin icra vəziyyəti barədə keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, layihə çərçivəsində su ehtiyatlarından səmərəli istifadə və suvarma ehtiyacının düzgün müəyyənləşdirilməsi istiqamətində həllər tətbiq olunur: "Sahə səviyyəsində suvarma ehtiyacını hesablayan sistem bitkinin növünü, inkişaf fazasını və iqlim məlumatlarını nəzərə alaraq gündəlik buxarlanmanı, yağıntı proqnozunu və su balansını qiymətləndirir. Bu, fermerlərə suvarmanın vaxtını daha düzgün planlaşdırmağa imkan verir. Bununla yanaşı, ölkə və rayon səviyyəsində suvarma tələbatının proqnozlaşdırılması modeli 180-dən çox iqlim stansiyasının və torpaq nəmliyi sensorlarının məlumatları əsasında yoxlanılır".

    İ.Qədimova deyib ki, peyk məlumatlarından istifadə etməklə hazırlanan torpaqların dinamik nəmlik xəritəsi isə əkin sahələrində su stresinin müəyyənləşdirilməsinə xidmət edir: "Hazırda bu həll pambıq sahələri üzrə tətbiq olunur. Layihə çərçivəsində yaradılmış dinamik iqlim xəritəsi də 180-dən çox iqlim stansiyasından əldə olunan məlumatlar əsasında ölkə üzrə temperatur, yağıntı və digər iqlim göstəricilərini əks etdirir. Bu məlumatlar aqrar risklərin qiymətləndirilməsi və digər süni intellekt həllərinin fəaliyyətinin təmin edilməsi baxımından əhəmiyyətlidir".

    İlhamə Qədimova Kənd təsərrüfatı
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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