Murad Atacanov: "Xəzər regionunda akvakulturada əhəmiyyətli əməkdaşlıq bazası formalaşıb"
- 05 noyabr, 2026
- 13:08
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Xəzər regionunda akvakultura sahəsində əhəmiyyətli əməkdaşlıq bazası formalaşıb.
"Report" xəbər verir ki, bunu Türkmənistanın Xəzər dənizi İnstitutunun müdiri Murad Atacanov I Akvakultura Forumu çərçivəsində panel müzakirələrində deyib.
Onun sözlərinə görə, hazırda 16 müqavilə imzalanıb və bir sıra sənədlər işlənmə mərhələsindədir: "Qüvvədə olan aktlara Tehran Konvensiyası, Xəzər dənizində təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq haqqında saziş, Bakı sazişi və su bioresurslarının qorunması və səmərəli istifadəsi haqqında saziş aiddir. Həmçinin Tehran Konvensiyasına Ətraf Mühitin Təsirinin Qiymətləndirilməsi (ƏMTQ) üzrə protokollar, biomüxtəliflik üzrə Aşqabad protokolu və Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında Konvensiya mövcuddur ki, bunlar da hələ qüvvəyə minməyib. Bakı sazişinə qanunsuz ovla mübarizə üzrə protokol üzərində iş davam edir. Tehran Konvensiyası əsas sənəddir ki, onun çərçivəsində buraxılan körpə balıqların keyfiyyət meyarlarının razılaşdırılması, onların sağ qalma dərəcəsinin qiymətləndirilməsi metodikaları və elmi məlumatların mübadiləsi həyata keçirilməlidir".
M. Atacanov qeyd edib ki, Bakı sazişi və ona hazırlanan protokollar çərçivəsində təhlükəsizlik məsələləri də vacibdir: "Bu, yalnız bioresursların qorunması üçün deyil, həm də qanuni istehsalın qanunsuz ovdan və məhsulun kölgə dövriyyəsindən qorunması üçün əhəmiyyətlidir. Regionda razılaşmaların həyata keçirilməsi üçün zəruri institutlar artıq mövcuddur: Bunlar Tehran Konvensiyasının Tərəflər Konfransı və Su Bioloji Resursları üzrə Komissiyadır. Bu komissiyanın çərçivəsində elm və akvakultura üzrə işçi qrup fəaliyyət göstərir. Mexanizm artıq mövcuddur, buna görə də əlavə strukturların yaradılmasının mənası yoxdur. Mövcud alətləri gücləndirmək, işçi qrupdan konkret təkliflərin hazırlanması üçün ekspert platforması kimi istifadə etmək daha səmərəli olacaq".