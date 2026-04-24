Məcnun Məmmədov Zəngilanda vətəndaşları qəbul edib
- 24 aprel, 2026
- 15:15
Bu gün kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Zəngilanın Ağalı kəndində bu, eyni zamanda Qubadlı və Cəbrayıl rayonlarından olan vətəndaşları qəbul edib.
"Report" bu barədə nazirliyə istinadən xəbər verir.
Bildirilib ki, nazirliyin idarə və tabeli qurumlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən qəbulda vətəndaşların müraciətləri əsasən işğaldan azad edilmiş ərazilərdə torpaq sahəsi ilə təmin olunma, subsidiyaların verilməsi, damazlıq heyvanlara güzəştin tətbiq edilməsi, işlə təmin olunma və digər məsələlərlə bağlı olub.
M.Məmmədov qaldırılan məsələlərin hərtərəfli öyrənilməsi və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq qısa müddətdə həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verib. Vətəndaşların müraciətlərinin bir qismi yerindəcə həllini tapıb, qaldırılan bəzi məsələlər isə araşdırılması üçün nəzarətə götürülüb. Nazirliyin fəaliyyət dairəsinə aid olmayan müraciətlər müvafiq qurumlara çatdırılması üçün qeydiyyata alınıb.