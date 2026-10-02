Məcnun Məmmədov: "Bu il 89 min hektar sahədə pambıq yığımı gözlənilir"
- 02 oktyabr, 2026
- 14:05
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2026-cı ildə Azərbaycanda 90 min hektara yaxın sahədə pambıq əkilib, 89 min hektardan məhsul yığımı gözlənilir.
"Report"un Aran bürosu xəbər verir ki, bunu kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədov Saatlı rayonunun Fətəlikənd kəndində keçirilən Azərbaycanda kütləvi pambıq yığımına həsr olunmuş tədbirdə bildirib.
"Prezidentin göstərişinə uyğun olaraq, bu sahədə həyata keçirilən bütün tədbirlər məhsuldarlığın artırılmasına yönəlib. Müvafiq dövlət proqramına əsasən, 2030-cu ilə qədər Azərbaycanda məhsuldarlığın hər hektar üzrə 5 tona çatdırılması məqsədilə bu il aqrotexniki tədbirlərin daha düzgün həyata keçirilməsi üçün lazer hamarlama işlərinin aparıldığı sahələrə birdəfəlik 250 manat subsidiya nəzərdə tutulub. Eyni zamanda, adambaşına suvarma qurulacaq sahədə yığılan məhsulun hər tonuna 300 manat subsidiya ödəniləcək. Bu tədbirlər pambıqçılıqda məhsuldarlığın artırılmasına müsbət təsir edəcək və önümüzdəki illərdə biz hədəfimizə nail olacağıq", - deyə o qeyd edib.
Nazir əlavə edib ki, 2025-ci il Azərbaycan pambıqçılığı üçün uğurlu illərdən biri olub və sözügedən il 100 min hektar sahədə pambıq becərilib: "Ötən il 360 min tondan çox məhsul yığılıb ki, bu da Azərbaycan tarixində rekord göstərici sayılır. İldən-ilə məhsuldarlığı artırmağa yönəlik tədbirlər davam etdiriləcək".
"Pambığın alış qiyməti hal-hazırda dünya bazarında olan qiymətlərlə tənzimlənir və birja qiymətlərində ilin əvvəlində pambığın qiyməti xeyli aşağı olub, amma ilin ikinci yarısına doğru qiymətlərdə sabitləşmə olub. Hal-hazırda fermerlərə dəstək olaraq dövlətin artırdığı subsidiya məhz aqrotexniki qulluğu yaxşılaşdırmağa yönəlib. Sadə bir hesablama ilə götürsək, əvvəllər bir hektardan 3 ton pambıq yığan fermer damlama suvarma qurarsa, həmin hektarda 30 % məhsul artımına nail olarsa, əvvəlki illərdə aldığı subsidiya 600 manat idisə, yeni subsidiya mexanizmi ilə 1200 manat subsidiya əldə edə biləcək", - deyə M.Məmmədov vurğulayıb.