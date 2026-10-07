İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Deputat: "Kənd təsərrüfatı kooperasiyasının vaxtı hələ çatmayıb"

    ASK
    • 07 oktyabr, 2026
    • 11:35
    Deputat: Kənd təsərrüfatı kooperasiyasının vaxtı hələ çatmayıb

    Aqrar sahədə dövlət tənzimləməsi olmadan uğur əldə etmək mümkün deyil.

    "Report" xəbər verir ki, bunu deputat Eldar İbrahimov Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin bu gün keçirilən iclasında - sözügedən qanunun müzakirəsində bildirib.

    "Dövlətin əli yoxdursa, heç bir uğur olmur. Bu həqiqəti gərək düzgün başa düşək. Kənd təsərrüfatının demək olar ki, bütün sahələri üzrə qanunlar qəbul etmişik. Amma yeni qanun aqrar sahədə gedən bütün prosesləri və problemləri əhatə edəcək. Deyirlər, bəzi qanunlar ləğv olunur. Əslində heç nə ləğv olunmur. Misal üçün, biz kooperasiyalarla bağlı bu yaxınlarda Almaniyanın təcrübəsini öyrəndik və çalışdıq ki, bunu həyata keçirək. Amma gördük ki, bizdə bunun hələ vaxtı çatmayıb", - deyə o qeyd edib.

    Eldar İbrahimov Milli Məclis Qanun layihəsi Aqrar sahə haqqında qanun
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    00:44

    ABŞ Prezidenti tezliklə daha bir müharibəyə son qoyacağına söz verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti