İlham Əliyev COP31
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    Ağsuda Aqrar Biznes Festivalı keçiriləcək

    ASK
    • 11 noyabr, 2026
    • 17:32
    Ağsuda Aqrar Biznes Festivalı keçiriləcək

    Sabah Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında Aqrar Biznes Festivalı, eləcə də növbəti Toxum Sərgi-Satış Yarmarkası keçiriləcək.

    "Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, festival çərçivəsində "Aqrar sahədə dövlətin dəstək mexanizmləri" panel müzakirəsi təşkil olunacaq.

    Kənd təsərrüfatı Aqrar Biznes Festivalı Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi (KTN)
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