Ağsuda Aqrar Biznes Festivalı keçiriləcək
ASK
- 11 noyabr, 2026
- 17:32
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Sabah Ağsu Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasında Aqrar Biznes Festivalı, eləcə də növbəti Toxum Sərgi-Satış Yarmarkası keçiriləcək.
"Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, festival çərçivəsində "Aqrar sahədə dövlətin dəstək mexanizmləri" panel müzakirəsi təşkil olunacaq.
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