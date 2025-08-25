Haqqımızda

Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan Fələstin-İsrail münaqişəsinin diplomatik yolla həllinə dəstək göstərməyə hazırdır

Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan Fələstin-İsrail münaqişəsinin diplomatik yolla həllinə dəstək göstərməyə hazırdır 25 avqust 2025-ci il
Xarici siyasət
25 avqust 2025 17:09
Yalçın Rəfiyev: Azərbaycan Fələstin-İsrail münaqişəsinin diplomatik yolla həllinə dəstək göstərməyə hazırdır

Azərbaycan Fələstin-İsrail münaqişəsinin diplomatik yolla həllinə dəstək göstərməyə hazırdır.

Xarici İşlər Nazirliyindən "Report"a verilən məlumata görə, bunu Azərbaycanın xarici işlər nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində keçirilən İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT) Xarici İşlər Nazirləri Şurasının fövqəladə sessiyasında çıxışı zamanı deyib.

Sessiya zamanı Qəzza bölgəsində sürən hərbi gərginlik və humanitar böhranın narahatlıq mənbəyi olaraq qaldığı və bu vəziyyətə son qoyulması üçün təcili və qətiyyətli addımların atılmasının vacibliyi qeyd edilib.

Yalçın Rəfiyevin çıxışında Qəzza bölgəsində atəşkəsin əldə olunmasının və humanitar yardımın bölgəyə çatdırılmasına şəraitin yaradılmasının əhəmiyyəti vurğulanıb.

Azərbaycanın münaqişənin “iki dövlət” prinsipi əsasında, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun həllini dəstəklədiyi bir daha diqqətə çatdırılıb.

Eyni zamanda, Azərbaycanın Fələstin xalqının humanitar vəziyyətinin yüngülləşdirilməsi məqsədilə göstərdiyi yardımlarının bundan sonra da davam etdiriləcəyi vurğulanıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Eksklüziv xəbərlər

Özbəkneftqaz SOCAR ilə gələcək əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini açıqlayıb - EKSKLÜZİV
"Özbəkneftqaz" SOCAR ilə gələcək əməkdaşlığın prioritet istiqamətlərini açıqlayıb - EKSKLÜZİV
25 avqust 2025 16:56
SOCAR-ın Özbəkistanda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlayacağı vaxt açıqlanıb
SOCAR-ın Özbəkistanda geoloji kəşfiyyat işlərinə başlayacağı vaxt açıqlanıb
25 avqust 2025 15:10
Özbəkneftqazın rəhbəri: “SOCAR ilə ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq”
"Özbəkneftqaz"ın rəhbəri: “SOCAR ilə ticarət sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını araşdırırıq”
25 avqust 2025 13:43
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır” - MÜSAHİBƏ
Bahodirjon Sidikov: “Özbəkneftqaz” Azərbaycanda aparıcı neft-qaz layihələrində iştirakda maraqlıdır” - MÜSAHİBƏ
25 avqust 2025 11:04
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
DİM: Universitetlərə yerləşdirmənin nəticələri gələn həftə elan olunacaq
21 avqust 2025 14:14
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
Aİ Cənubi Qafqazda yeni nəqliyyat təşəbbüslərində iştirak etməyə hazırdır - EKSKLÜZİV
21 avqust 2025 13:19
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
Bu ilin yeddi ayında İİV-ə yoluxanların sayı məlum olub - RƏSMİ
14 avqust 2025 10:38
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
“Moody's”: Azərbaycan banklarının kredit portfelinin dollarlaşması artıq ciddi risk yaratmır
8 avqust 2025 15:49
“Moody's”: Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır
“Moody's”: "Azərbaycanın bank sektoru yeni çağırışlara hazırdır"
8 avqust 2025 14:16
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
“Moody's” Azərbaycanda bankların konsolidasiyasının davam edəcəyini gözləyir
8 avqust 2025 10:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi