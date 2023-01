Xorvatiya XİN Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücumu qətiyyətlə pisləyib

“Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə hücumu qətiyyətlə pisləyirik".

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Xorvatiya Xarici İşlər Nazirliyi tviterdə məlumat yayıb.

"Diplomatik missiyalara qarşı zorakılığa heç bir bəraət qazandırmaq olmaz. Azərbaycan hökumətinə və xalqına başsağlığı verir, bu çətin anlarda düşüncələrimiz zərərçəkənlərin və onların ailələrinin yanındadır", - məlumatda deyilir.