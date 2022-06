Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva Diplomatiyada Qadınların Beynəlxalq Günü ilə bağlı paylaşım edib.

“Report” xəbər verir ki, XİN sözçüsü Ağqoyunlu dövlətinin banisi Uzun Həsənin anası – Azərbaycanın ilk diplomat qadını Sara xatunun şəklini paylaşaraq tviterdə diplomat qadınları təbrik edib.

“24 İyun - Diplomatiyada Qadınların Beynəlxalq Günü münasibətilə bütün qadın həmkarları səmimi qəlbdən təbrik edirəm”, - L.Abdullayeva sosial şəbəkə səhifəsində yazıb.