XİN: "Sonuncu hərbi təxribat zamanı həlak olmuş erməni hərbçilərinin axtarışı davam edir"

Beynəlxalq humanitar hüquqa möhkəm sadiqliyini nümayiş etdirən Azərbaycan sentyabrın 12-14-də delimitasiya olunmamış sərhəd boyunca Ermənistanın sonuncu hərbi təxribatı zamanı həlak olmuş erməni əsgərlərinin qalıqlarının axtarışını davam etdirir.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə tviterdə bildirib.

A.Hacızadə qeyd edib ki, indiyədək 146 əsgərin qalıqları Ermənistana qaytarılıb.