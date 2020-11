XİN Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı paylaşım edib

"Gücümüzün birlikdə olmasının sübutu olan bu tarixdə birliyimizin əbədi olmasını diləyirik, çünki biz birlikdə güclüyük! Dirçəliş Günümüz Mübarək!".

"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin tvitterində yazılıb.

Eyni zamanda Xarici İşlər naziri Ceyhun Bayramov da Milli Dirçəliş Günü ilə əlaqədar paylaşım edib:

"Bu gün Azərbaycan müstəqillik uğrunda mübarizə tarixində ən mühüm rol oynayan günlərdən biri olan Milli Dirçəliş Gününü qeyd edir. Yaşasın müstəqil, qüdrətli və firəvan Azərbaycan!", - nazir vurğulayıb.