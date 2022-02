XİN: Dost Ukrayna hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı çatdırırıq

Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) tviter dəki hesabında Ukrayna hökumətini və xalqını diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyi münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

"Bu gün Azərbaycan və Ukrayna arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 30 ili tamam olur. Bu münasibətlə dost Ukrayna hökumətinə və xalqına ən xoş arzularımızı çatdırırıq. Biz strateji tərəfdaşlığımızın daha da möhkəmlənməsini səbirsizliklə gözləyirik!".