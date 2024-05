XİN Braziliyaya başsağlığı ünvanlayıb

Azərbaycan Braziliyaya başsağlığı verib.

"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi "X" səhifəsində paylaşım edib.

"Braziliyanın Rio-Qrande-du-Sul əyalətində daşqınlar nəticəsində yaranan dağıntılar və insan tələfatı bizi kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə başsağlığı verir və bu fəlakətdən zərər çəkənlərə tezliklə şəfa diləyirik", - paylaşımda deyilir.