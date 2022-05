XİN başçısı: "Bolqarıstanla strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin perspektivlərini müzakirə etdik"

“Azərbaycan və Bolqarıstan arasında Strateji Dialoq çərçivəsində Sofiyada Bolqarıstanın xarici işlər naziri Teodora Gençovska ilə səmimi və dostca müzakirələr aparılıb”.

“Report” xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov tviterdə yazıb.

“Biz strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin perspektivləri barədə geniş fikir mübadiləsi apardıq. Diplomatik münasibətlərin 30-cu ildönümü münasibətilə qarşılıqlı təbriklər təqdim olunub”, - XİN başçısı qeyd edib.