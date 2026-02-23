İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    WUF13 çərçivəsində Liderlərin Sammiti mayın 18-də keçiriləcək

    WUF13 çərçivəsində Liderlərin Sammiti mayın 18-də keçiriləcək

    Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyası (WUF13) çərçivəsində Liderlərin Sammiti mayın 18-də keçiriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə WUF13 Azərbaycan Əməliyyat Şirkətinin substantiv məzmun üzrə meneceri (Substantive Content Manager) Cəmilə İsmayılzadə WUF13-ü işıqlandıracaq jurnalistlər üçün keçirilən məlumatlandırma sessiyasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, artıq 10-dan çox dövlət başçısı bu tədbirdə iştirakını təsdiqləyib.

    C.İsmayılzadə xatırladıb ki, WUF13 çərçivəsində Liderlər Sammitinin təşkili Azərbaycanın təşəbbüsüdür.

    "WUF13-ün proqramı zəngin olacaq. Həmişə olduğu kimi nazirlik səviyyəsində görüşlər gözlənilir.

    Qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan COP29-dan sonra bu qədər miqyaslı BMT tədbirinə ev sahibliyi edən ölkə kimi bir neçə təşəbbüslə çıxış edib. Onlardan biri WUF forumu çərçivəsində ilk Liderlər Sammitinin keçirilməsidir. Dövlət başçıları əvvəllər də bu forumlarda iştirak edirdilər, lakin yalnız az sayda və dəvət əsasında. Bakıda isə daha çox sayda ölkə rəhbərlərinin iştirakı gözlənilir. Onların sayı gündən-günə artır və bu, əvvəlki WUF göstəricilərini birmənalı şəkildə üstələyəcək", - o bəyan edib.

    Qeyd edək ki, WUF13 mayın 17-22-də Bakıda keçiriləcək.

    Саммит лидеров в рамках WUF13 состоится 18 мая
    WUF13 Leaders' Summit to take place on May 18

