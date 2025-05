Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Müstəqillik Günü münasibətilə paylaşım edib

Ukraynanın Bakıdakı səfiri Yuri Qusev Azərbaycan xalqını 28 May - Müstəqillik Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə səfir “X” sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

"Müstəqillik Günün mübarək Azərbaycan! Ukrayna strateji tərəfdaşlığımızı, suverenlik və ərazi bütövlüyünə qarşılıqlı dəstəyimizi qiymətləndirir. Azərbaycan xalqına sülh, rifah və birlik arzulayıram", - paylaşımda vurğulanıb.