Ukrayna səfiri Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib

Ukrayna səfiri Vladislav Kanevski Azərbaycanı Müstəqilliyin Bərpası Günü münasibətilə təbrik edib.

"Report" xəbər verir ki, o, bu barədə “X” hesabında yazıb.

"Müstəqilliyinin bərpasının 32-ci ildönümü münasibətilə dost Azərbaycanı səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Sizə sülh, harmoniya və firavanlıq arzulayırıq!",- diplomat qeyd edib.